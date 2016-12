Ascella puzzolente per colpa di un gene

foto Afp Correlati Stop al sudore con una graffetta

Al di là dei lavaggi frequenti o dei litri di profumo, alcune persone hanno la puzza scritta nel Dna. Sarebbe la presenza del gene ABCC11 a determinare le sgradevoli sostanze odorose alla base del tanfo ascellare. La sequenza genetica è però presente solo in una persona su quattro: per le altre tre, dunque, il deodorante sarebbe superfluo. A sostenerlo una ricerca condotta dalla Bristol University e pubblicata sul Journal of Investigative Dermatology.

La ricerca

Gli scienziati hanno analizzato un campione di 6.600 donne. Con il gene presente in una forma inattivata, il sudore della persona non è accompagnato da odori sgradevoli e il deodorante non servirebbe a nulla. Ma non tutti sono coscienti di questo dono di natura tanto che è emerso che quasi tutti i portatori della forma inattiva del gene, "liberi da odori, non ne sono consapevoli e fanno comunque uso di prodotti deodoranti".



Secondo i ricercatori, queste persone usano deodoranti solamente in risposta a delle convenzioni socio-culturali senza rendersi conto che non ne hanno bisogno e che potrebbero tranquillamente risparmiare sull'acquisto di questi prodotti, riducendo, nel contempo, la loro esposizione agli agenti chimici dei cosmetici.