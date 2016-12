Sbattere le palpebre: il time out cerebrale

foto Afp Correlati Il digitale cambia la mente?

Sbattere le palpebre fa bene al cervello. Il movimento viene ripetuto moltissime volte ma non ci si fa caso nonostante sia determinante per la nostra salute. Oltre che a umidificare la cornea e a tenere pulito l'occhio, il battito delle palpebre avrebbe un'influenza positiva sul sistema nervoso centrale e sulla capacità di concentrazione. Lo sostiene uno studio dell'Università di Osaka pubblicato su Proceedings of National Academy of Sciences.

La ricerca

Gli studiosi hanno scannerizzato il cervello di alcune cavie con la risonanza magnetica. Si è verificato che quando gli animali strizzano naturalmente gli occhi c'è una risposta cerebrale diretta e immediata. Questa reazione, secondo gli studiosi, sarebbe una sorta di velocissimo resettaggio del cervello in grado, per una frazione di secondo, di disattivare i neuroni responsabili dell’attenzione.



Il semplice movimento delle palpebre, quindi, sarebbe un segnale che il cervello utilizza per fermare il flusso di informazioni in entrata, per controllare in modo migliore i dati immagazzinati e agire meglio in fase successiva.