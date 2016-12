Allarme studio Usa: "Troppi zuccheri nel cibo integrale danneggiano la salute"

foto Afp Correlati Dieta, uno su cinque ce la fa

Spesso indicati come preferibili dai nutrizionisti, a causa dell'altro contenuto di fibre, gli alimenti integrali o fatti con farine integrali possono celare un'incognita. In particolare, alcuni di questi prodotti contengono zuccheri aggiunti che ne farebbero lievitare l'apporto calorico. Lo rivela uno studio condotto dalla Harvard Medical School di Boston apparso sulla rivista Public Health Nutrition.

La ricerca

L'indagine è stata portata avanti su una serie di 545 prodotti alimentari tra cui vari tipi di pane, cracker e cereali per la prima colazione o barrette. Secondo quanto appurato dagli scienziati, gli standard per classificare un cibo come integrale sono incoerenti e spesso portano a scelte alimentari sbagliate.



Gli esperti hanno controllato le etichette dei cibi segnalati come integrali e i loro ingredienti e constatato che, nonostante gran parte di essi abbia un alto contenuto di fibre, molti di questi prodotti finiscono per contenere una maggior quota di zuccheri aggiunti. Gli zuccheri nei cibi sono impiegati come conservanti, per migliorare il sapore e per renderne più appetibile l'aspetto, per esempio la doratura del pane e dei dolci.



A causa di questo "ritocchino" potrebbero causare danni alla salute in quanto gli zuccheri aggiunti, di solito fruttosio o simili, non sono salutari e si moltiplicano le ricerche che li additano come principali colpevoli dell'epidemia di obesità. Ma potrebbero renderli anche più calorici dei cibi non integrali.