Ginseng al posto del Viagra

Quando il sesso dà alla testa 11:40 - Il ginseng potrebbe essere usato come un'alternativa al Viagra per sconfiggere l'impotenza. Questi i risultati di uno studio condotto in Sud Corea presso l'Università di Yonsei e pubblicato sul Journal of Impotence Research. La ricerca ha scoperto dei miglioramenti tra gli uomini che hanno assunto la pianta per alcune settimane. Il Ginseng viene usato da millenni nell'Estremo Oriente per migliorare lo stato di salute generale. Sebbene ci siano già studi precedenti a suggerire che può essere d'aiuto contro l'impotenza, questi erano stati condotti solo su topi

La ricerca attuale

Lo studio sudcoreano, invece, è stato condotto su più di cento uomini e ha scoperto che i pazienti con una disfunzione erettile da lieve a moderata hanno avuto un piccolo ma significativo miglioramento dopo aver assunte le bacche di ginseng coreano quattro volte al giorno per otto settimane.

Risultati incoraggianti al punto da far affermare agli esperti: "Il ginseng coreano migliora tutti gli ambiti della funzione sessuale. Può essere usato come alternativa ai farmaci per migliorare la vita sessuale maschile".