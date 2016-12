In arrivo un gel vegetale contro l'herpes

foto Afp Correlati Pelle ringiovanita con la "pressione" cellulare

Estratti vegetali al posto degli antivirali per curare l'herpes. Un nuovo prodotto che arriverà presto in commercio e si chiamerà CS20 è il risultato di uno studio francese condotto dall'Hôpital L'Archet di Nizza e pubblicato sul Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.

La ricerca

Il prodotto composto da un complesso di trigliceridi di origine vegetale è stato testato su un centinaio di pazienti e confrontato con l'aciclovir, uno degli antivirali più usati contro l'herpes, e con un placebo.



Jean-Paul Ortonne, tra gli autori dello studio, ha spiegato: "I trattamenti sono stati somministrati sulla mucosa delle labbra e la risposta è stata valutata assegnando un punteggio di intensità a 4 sintomi tipici: dolore, bruciore, prurito e pizzicore. Abbiamo preso in considerazione anche le alterazioni cutanee, altrettanto caratteristiche: l’edema, la formazione delle croste e l’eritema”. Il nuovo composto ha mostrato risultati già entro le 24 ore. Ortonne ha continuato: "Con il CS20 il punteggio complessivo è migliorato già dopo il primo giorno di applicazione locale, mentre con l’antivirale di confronto ci è voluta una settimana buona. Il bruciore si riduceva dopo un paio di giorni sia con il gel sia con l’aciclovir, ma l’intensità dell’effetto era più marcata con il primo. Lo stesso valeva per il dolore. Anche le alterazioni cutanee regredivano con maggiore rapidità".



Il gel, invece, non ha causato reazioni locali indesiderate. Rispetto agli antivirali, però, il CS20 non è in grado di prevenire le recidive.