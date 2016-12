Guarire dal cancro: una nuova ipotesi del premio Nobel che scoprì il Dna

14:55

- I tumori in larga parte inguaribili come, per esempio, alcune forme di tumori epiteliali (carcinomi) e mesenchimiali (sarcomi) sono la sfida medica al centro dell'interesse di James D. Watson. Lo scienziato nel 1962 vinse il premio Nobel con Francis Crick e Maurice Wilkins per la scoperta della struttura del Dna. Su Open biology ha pubblicato un suo studio che pone al centro il ruolo di ossidanti e antiossidanti soprattutto nelle neoplasie in fase metastatica avanzata.