Nuovo trend Usa: le palestre riservate ai grassi

Bimbi troppo grassi: in aumento le 'gambe a x' 11:49 - Uomini dalle fattezze erculee che emettono urli cavernicoli sollevando chili su chili, ragazze esili che si sfiancano sui tapis roulant. I tipici abitanti delle palestre possono mettere in soggezione chi è abituato a sollevare solo il telecomando e fa fatica a salire le scale di casa a causa della corporatura massiccia. Così nasce l'intuizione americana di creare palestre riservate ai grassi dove la selezione all'ingresso, per una volta, discrimina i magri.

Si moltiplicano le catene

I centri sportivi riservati alle taglie forti stanno registrando il tutto esaurito Oltreoceano. Le ultime arrivate - che hanno appena aperto i battenti a Chicago e Dallas - fanno parte della nuova catena Downsize Fitness. La particolarità? Si praticano esclusivamente esercizi per diminuire la propria taglia.



A New York, invece, sta riscontrando un successo crescente la Buddha Body Yoga, destinata a chi di Buddha ha le fattezze corporee.



Spopolano poi nel Midwest gli Square One Fitness club: i tapis roulant sono più larghi del normale, le cyclette possono sopportare pesi massimi e le mura sono nude, senza gli specchi delle tradizionali palestre.



Stop ai confronti

In questi ambienti le persone obese possono sentirsi a proprio agio, circondate dai propri simili e senza timore del ridicolo. Ogni cliente viene seguito da un trainer che calibra gli esercizi possibili a seconda delle taglie e i risultati si vedono.

Lauren Hasson cliente del Downsize Fitness di Dallas racconta: "Quando mi sono iscritta pesavo 130 chili e per la prima volta non mi sento gli occhi addosso di tutti come nelle altre palestre. Qui mi offrono sostegno sia fisico che psicologico".



A fondare la nuova catena di palestre è stato Francis Wiesniewski, un ex grasso con 30 chili di troppo che ha già promesso ai clienti: "Non vi caccerò via quando dimagrirete. Continuerete a venire in palestra per essere di esempio ai nuovi clienti obesi".