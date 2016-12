Influenza, il picco dei contagi a gennaio

foto Afp 10:30 - Il picco dell'influenza arriverà a fine mese. Si prevede che questa settimana gli italiani contagiati saranno 250mila. Si raggiungerà la cifra di un milione di ammalati dall'inizio dell'epidemia. A fine stagione si stima un numero di malati tra i 4 e i 6 milioni. Le regioni con un livello di incidenza più alto sono Sardegna, Campania e Piemonte in cui si superano i 4 casi per mille assistiti. - Il picco dell'influenza arriverà a fine mese. Si prevede che questa settimana gli italiani contagiati saranno 250mila. Si raggiungerà la cifra di un milione di ammalati dall'inizio dell'epidemia. A fine stagione si stima un numero di malati tra i 4 e i 6 milioni. Le regioni con un livello di incidenza più alto sono Sardegna, Campania e Piemonte in cui si superano i 4 casi per mille assistiti.

I numeri dell'epidemia

La fascia d'età più colpita è quella tra zero e quattro anni: su mille assistiti una media di 8,31 piccoli pazienti sono stati contagiati. Tra i 5 e i 14 anni 4,47; dai 15 ai 64 anni 1,78. Mentre i meno colpiti risultano essere gli over 65 con 0,93 casi su mille assistiti. I dati raccolti dalla rete di sorveglianza Influnet dell'Istituto Superiore di Sanità riferiscono fino a fine anno circa 140mila casi nella settimana fra Natale e Capodanno, per un totale di circa 735mila casi in tutto. Ma nell'ultima settimana si stimano circa 250 mila casi e altrettanti contagi sono previsti per questa settimana.



Perché aumentano i contagi

Determinante, per l'acutizzarsi dell'influenza, sarà la riapertura delle scuole e le temperature più rigide. Lo spiega Fabrizio Pregliasco, ricercatore del dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Milano : "Siamo ufficialmente arrivati all'inizio della salita dell'epidemia e sapevamo che le feste sarebbero state l'incubatore. Ora ci sono due variabili che potranno dare un ulteriore spinta all'aumento dei casi: l'avvio delle scuole e le temperature dei prossimi giorni. Il freddo soprattutto se prolungato, sarà determinante".

Peserà anche la forte riduzione di persone che si sono vaccinate all'inizio dell'autunno a causa delle notizie sul blocco di alcuni lotti di vaccini anti-influenzali.