Hotel gratis per i genitori dei bimbi malati

Bimbi in casa: 400 mila incidenti 17:11 - Quando un bambino ha problemi di salute è tutta la famiglia a soffrirne. Sostenere il carico di eventuali spese necessarie per accompagnare il piccolo di casa può essere difficile visto il momento di crisi che sta attraversando il nostro Paese. Una mano arriva dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma che, a partire dall'Epifania e per un anno, garantirà duemila notti gratuite in albergo per le famiglie dei piccoli pazienti.

Un accordo di solidarietà per le famiglie

E' quanto prevede il patto siglato tra Confimprese Turismo Italia e Associazione Bambino Gesù Onlus. Una nuova opportunità di accoglienza per le mamme e i papà che si rivolgono alla struutura ospedaliera giungendo da ogni parte d'Italia e dall'estero per la cura dei propri piccoli.



Giuseppe Profiti, presidente dell'Ospedale Pediatrico spiega: "L'accordo fa parte della terapia Bambino Gesù, che non è solo ospedaliera ma si fa carico dei bisogni complessivi dei piccoli e delle loro famiglie. L'intesa siglata consolida la capacità dell'ospedale di farsi promotore e coordinatore sul territorio di reti di collaborazione e solidarietà".



L'obiettivo è offrire duemila pernottamenti nell'arco dei prossimi dodici mesi. Le camere potranno accogliere due o tre persone ognuna e verranno assegnate, tramite l'Associazione Bambino Gesù, a chi ha maggiori difficoltà a sostenere le spese di lunghe degenze.



Giuseppe Sarnella, presidente di Confimprese turismo Italia, afferma: "L'accordo raggiunto per accogliere le famiglie dei bambini degenti ci riempie di soddisfazione, è la nostra befana per i piccoli pazienti dell'Ospedale".



Nel 2012 sono stati 25mila i ricoveri dei piccoli pazienti al Bambino Gesù, per un totale di 146mila giornate di ricovero.