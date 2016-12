Tazza arancio, cioccolata più buona

Lo studio

Sono stati coinvolti 57 partecipanti che hanno assaporato lo stesso tipo di cioccolata calda in tazze colorate esternamente in modi diversi: bianco, crema, rosso o arancio. L'interno della tazza era ugualmente bianco. I risultati sono stati chiari e concordi: tutti hanno pensato che la cioccolata contenuta nelle tazze arancio e crema fosse migliore delle altre anche se si trattava esattamente della stessa bevanda. Alcuni hanno detto che la cioccolata nelle tazze color crema fosse più dolce e aromatica.

Betina Piqueras-Fiszman – autrice dello studio - ha commentato: "Il colore del contenitore in cui servi il cibo può aumentare alcuni dei suoi attributi come il sapore e l'aroma. Non c'è una regola fissa per dire quale specifico colore migliora un determinato alimento. Le aziende dovrebbero prestare maggiore attenzione al contenitore poiché ha molto più potenziale di quanto si possa immaginare".



Un colore per ogni cibo

La stessa squadra di ricerca ha condotto anche altri esperimenti. E' stato provato, per esempio, che una mousse alle fragole ha un gusto più intenso e dolce in un piatto bianco anziché ion uno nero.



Le bevande frizzanti a base di limone risultano più rinfrescanti in una lattina blu mentre quelle in contenitori rosa vengono percepite come più dolci.



Anche il caffé è influenzato: un packaging marrone rende il suo sapore più forte e aromatico, mentre il rosso lo rende meno intenso e il giallo o il blu più dolce.