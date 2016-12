La ricreazione aiuta a studiare

foto Afp/Youtube Correlati A tavola insieme si mangia meglio

I bambini italiani sempre più grassi</br>Ecco il report sullo stato di salute del Paese 16:34 - Il tempo dedicato al gioco può essere importante come quello passato sui libri per aiutare i piccoli studenti a dare il proprio meglio. Non sarebbe, dunque, una punizione valida dal punto di vista educativo privare i ragazzini di questo momento di relax. - Il tempo dedicato al gioco può essere importante come quello passato sui libri per aiutare i piccoli studenti a dare il proprio meglio. Non sarebbe, dunque, una punizione valida dal punto di vista educativo privare i ragazzini di questo momento di relax.

Aiuta a rendere di più

L'intervallo è già senza dubbio il momento preferito dagli alunni. Genitori e insegnanti dovrebbero incoraggiare questa tendenza secondo l'Associazione dei pediatri americani. La ricreazione può essere un momento cruciale per lo sviluppo e l'interazione sociale.

Robert Murray, docente alla Ohio State University ha commentato: "I bambini hanno bisogno di un momento di pausa tra sfide cognitive complesse. Tendono a essere meno abili a elaborare le informazioni se non hanno delle interruzioni".



Inoltre, i benefici del tempo dedicato al gioco si estenderebbero oltre la dimensione individuale. I pediatri statunitensi sono concordi nell'affermare che prendere parte ad attività ludiche influenza lo sviluppo sociale ed emotivo poiché aiuta i bambini a risolvere i conflitti specie se si tratta di giochi non strutturati e permette loro di tonare in classe più pronti ad apprendere.