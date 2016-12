Dieci dritte per un 2013 più sano

Appoggiare la colonna vertebrale allo schienale della sedia, per la professionista del fitness Jessica Smith, potrebbe essere un buon inizio per allineare i muscoli e stare alla larga dal mal di schiena.Se seguire una dieta può essere un ostacolo, di certo sarà meno difficile aggiungere un ortaggio come spinaci, broccoli o lattuga al pranzo o alla cena. Uno studio pubblicato sul British Medical Journal ha rivelato che aggiungere anche solo una porzione e mezzo di verdure al proprio menu giornaliero può ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 del 15 per cento.I ricercatori della University of Maryland di Baltimora dicono che ascoltare musica ha un effetto benefico sulla circolazione sanguigna e la funzione cardiaca.L'esperta di efficienza Kerry Gleeson consiglia di iniziare la giornata con una lista delle cose da fare. Inoltre, si possono stabilire delle gerarchie per ogni punto usando delle lettere, per esempio la A per gli impegni più pressanti e la D per i compiti che possono aspettare.Lasciare vagare la mente - secondo uno studio pubblicato su Psychological Science - aiuta a trovare le soluzioni migliori quando bisogna risolvere un problema.Una risata di cuore rilascia le endorfine, le sostanze chimiche cerebrali che ci fanno sentire meglio. Secondo uno studio della Oxford University, guardare un programma comico per per quindici minuti innalza la soglia del dolore di una media del 10 per cento.La meditazione chiarisce i pensieri e aiuta a ridurre stress, ansia e depressione.Fare squat e affondi durante le pause commerciali, aiuta a sentirsi meno in colpa per il tempo passato davanti alla tv. Anche se due minuti di tonificazione potrebbero non sembrare sufficienti, possono fare la differenza specie se ripetuti tre volte a settimana. Il ballo della passione è stato adottato addirittura come terapia in un ospedale milanese. Per la particolare modalità tecnica di esecuzione dei passi, obbliga a un maggiore controllo della propria corporeità. Inoltre, migliora equilibrio, postura e qualità del movimento.