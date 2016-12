Arrabbiarsi allontana le malattie

foto Afp Correlati Un antidepressivo contro l'infarto

Il modo migliore per reagire a una provocazione sarebbe sbottare anziché ingoiare il rospo e mantenersi su toni diplomatici. L'alibi scientifico per mandare a quel paese chi proprio non ci va giù arriva grazie a uno studio tedesco pubblicato su Health Psychologies. Perché dare la stura alle emozioni fa bene alla salute mentre trattenersi espone a maggiori rischi di cancro e malattie cardiovascolari.

La ricerca

Nello studio si indicano i vantaggi del temperamento mediterraneo, come quello nostro e degli spagnoli. Le due popolazioni hanno una vita media più lunga di due anni rispetto, per esempio, a quella inglese. La ricerca è stata realizzata su 6 mila persone verificando che chi tende a interiorizzare emozioni e pensieri negativi ha una pressione arteriosa più elevata e maggiori livelli di ansia. Due elementi che influiscono sui rischi cardiovascolari e tumorali.



Chi si controlla molto - definito repressore dagli scienziati – è sempre sulla difensiva e, in caso di stress, ha un ritmo cardiaco più elevato rispetto ai mediterranei. Unico fattore positivo di questa tipologia è una maggiore capacità di adattamento.



I ricercatori tedeschi, però, sottolineano che le differenze tra le popolazioni mediterranee e quelle anglosassoni non si limitano al temperamento e che la maggiore longevità è legata a un mix di elementi, tra i quali la dieta e un clima che consente maggiori attività all'aria aperta.