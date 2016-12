Feste nemiche del sonno

foto Afp Correlati Troppo <i>online</i>? Rischio semi-sonnia

Ritmi frenetici, banchetti ad alto contenuto calorico e qualche bicchierino in più. Questi gli ingredienti dei giorni di festa che potrebbero creare danni alla qualità del riposo notturno. A mettere in guardia contro questo tipo di rischi è Francesco Peverini, direttore scientifico della Fondazione per la ricerca e la cura dei disturbi del sonno.

Un disturbo che può peggiorare i problemi ad addormentarsi in chi già soffre di insonnia. Peverini illustra le cause: "Il sonno può richiedere il suo pedaggio a causa degli eccessi alimentari o dell'aumentata assunzione di alcool, frequente durante le feste. Un'alimentazione troppo ricca di dolci, grassi e alcol può peggiorare i sintomi di una preesistente insonnia o causare un aggravamento del russare e delle apnee notturne".



I giovani i più colpiti

L'esperto aggiunge che si può riscontrare anche un aumento nella necessità delle ore di sonno. Peverini conclude: "In alcuni adolescenti è facile osservare una tendenza a dormire di più. La maggior parte dei ragazzi ha infatti bisogno di circa nove ore di sonno per notte, talvolta anche di più, per mantenere una vigilanza diurna ottimale".