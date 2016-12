Postumi da sbornia addio grazie all'asparago

foto Afp Correlati Consigli pratici per curare una sbornia

Oltre a cotechino e panettone, nelle tavole delle feste non mancano le bollicine. Brindisi dopo brindisi il rischio di esagerare è dietro l'angolo. Se la regola madre per evitare di ritrovarsi con nausea e mal di testa è evitare di bere troppo, un trucchetto per prevenire i postumi da sbornia potrebbe essere l'asparago. Sì, perché una nuova ricerca suggerisce che mangiare questo vegetale prima di una notte da leoni potrebbe far dribblare il malessere del giorno dopo.

Lo studio

Secondo una ricerca condotta dall'Istituto di scienza medica e dall'Università nazionale di Jeju in Sud Corea e pubblicata sul Journal of Food Science, gli amminoacidi e i minerali negli asparagi potrebbero alleviare i sintomi dei postumi da sbornia e proteggere le cellule del fegato contro le tossine.

Gli scienziati hanno analizzato i componenti presenti nei germogli e nelle foglie dell'ortaggio e hanno comparato gli effetti biochimici sulle cellule del fegato di uomini e ratti. A esporre i risultati B.Y. Kim, autore principale dello studio: "Le sostanze tossiche presenti nelle cellule sono state significativamente ridotte in risposta a un trattamento con estratti di foglie e germogli di asparagi. Questi risultati hanno fornito una prova di come le funzioni biologiche dell'asparago possano aiutare ad alleviare i postumi da sbornia e a proteggere le cellule del fegato".

I ricercatori, inoltre, hanno scoperto che le foglie hanno livelli più alti di amminoacidi e minerali rispetto ai germogli e, dunque, maggiori capacità di proteggere da un consumo eccessivo di alcol.