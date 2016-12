Quando il Natale porta malinconia

foto Afp Correlati L'umore crolla col junk food

Depressione post partum cresce per la crisi 17:22 - Strade addobbate, canti natalizi e grandi abbuffate. Tutti sembrano in fermento per l'atmosfera natalizia, eppure, per alcuni, questi giorni di festeggiamento sono fonte di fastidio, anche a causa di una vicinanza sentita come forzata con amici e parenti. Si chiama Christmas blues, malinconia del Natale. - Strade addobbate, canti natalizi e grandi abbuffate. Tutti sembrano in fermento per l'atmosfera natalizia, eppure, per alcuni, questi giorni di festeggiamento sono fonte di fastidio, anche a causa di una vicinanza sentita come forzata con amici e parenti. Si chiama Christmas blues, malinconia del Natale.

Bilanci e paragoni alla base del disagio

Chiamarla depressione è forse troppo. Ma Francesca Saccà, psicologa e psicoterapeuta, spiega: "Può capitare che in questo periodo dell'anno si finisca per fare dei bilanci e si diventi più malinconici e apatici del solito".



Maggiormente colpite dal fenomeno, secondo la specialista, le persone dai trent'anni in su, che dal confronto con i coetanei, soprattutto parenti, ricavano un senso di frustrazione, mentre anziani e giovanissimi sembrano esserne quasi immuni.



Il consiglio per vivere meglio questi giorni? La dottoressa Saccà suggerisce: "Essere più flessibili e leggeri, agendo sulla base dei propri desideri e riuscendo anche a dire qualche no. Chi ci sta accanto, se spiegheremo bene le nostre ragioni, saprà capirle".



La specialista conclude: "In ogni caso è importante vivere il confronto con gli altri con serenità e in maniera costruttiva. Anche se ci sono differenze che vanno a proprio sfavore bisogna cercare di lavorare sul positivo, su quanto di buono si potrebbe fare".