L'urologo: "Via libera al sesso tra over 65"

"E' un discorso più psicologico che fisico. La sessualità dell'anziano è più pacata rispetto a quella di un giovane ma non per questo è meno gratificante. E' determinata dalle possibilità individuali e dall'equilibrio di coppia"."No, a meno di patologie cardiovascolari che impediscono lo sforzo fisico in genere"."Il cardiopatico che vive un deficit nella sua attività sessuale dovrebbe essere più accorto nel ricorrere a farmaci pro erezione. E' consigliata una terapia con più integratori"."L'ipertrofia prostatica è l'ingrossamento benigno della ghiandola prostatica che compare in tutti gli uomini dopo i 40 anni. Spesso è contemporaneo il deficit erettile sebbene non si sia ancora compreso il tipo di correlazione tra i due elementi. Bisogna prestare attenzione all'uso di farmaci per la cura dell'ipertrofia prostatica: alcuni di questi, secondo alcuni studi, altererebbero la funzionalità sessuale in modo irreversibile. In questi casi, è consigliabile il ricorso a una chirurgia mini invasiva come quella effettuata con il laser che risolve il problema in 48 ore"."Oggi le cose sono cambiate. Nella società attuale, molti ultrasessantenni si accompagnano a donne più giovani, in questi casi l'uomo anziano è più stimolato rispetto a chi, invece, ha partner coetanee. Nel 30 per cento negli over 60 c'è, comunque, un calo fisiologico della libido dovuto alla diminuzione del testosterone"."Quando c'è una lieve astenìa sessuale, dopo un consulto medico, si possono assumere integratori come quelli a base di tradamixina. Se il caso ha una maggiore gravità o il deficit ormonale è più importante ci sono farmaci come il Viagra, il Levitra o il Cialis. Occorre ricordare, però, che si tratta di veri e propri farmaci e hanno delle controindicazioni"."Purtroppo sono molte le persone non anziane che ricorrono ai farmaci pro erezione per avere delle super prestazioni sessuali. Bisogna ricordare, però, che si tratta di veri e propri farmaci e hanno degli effetti collaterali".