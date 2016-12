Consigli pratici per curare una sbornia

- La migliore cura per una sbronza? Bere di meno verrebbe da dire. Ma evidentemente per molte persone il consiglio arriva troppo tardi. Una delle frasi più cliccate su Google infatti è: "Come curare una sbornia".Capodanno, cin cin e brindisi sono in arrivo e dagli Stati Uniti ecco un aiutino per il primo gennaio, quando lo spumante si farà sentire: è un vero e proprio cerotto ‘anti-sbornia’, capace di eliminare i fastidiosi postumi dell'alcool.

In un'intervista rilasciata al New York Times, il dottor Grossan, che si può considerare l'inventore del cerotto Bytox, ha detto: "E' più efficace rispetto a una pillola, perché i suoi ingredienti, tra cui numerose vitamine del gruppo B, A, D, E e K, vengono immessi continuamente nel flusso sanguigno e rilasciati a poco a poco. Ma sia chiaro: se esagerate, niente potrà aiutarvi".



Il cerotto è solo uno dei nuovi aiutanti dell’hangover: navigando sul web il primo gennaio, mentre tentate di ricordare quello che avete fatto la notte precedente, troverete alcuni rimedi naturali e casalinghi.

Per esempio, Green Planet suggerisce di strofinare un po' di balsamo di tigre nella parte posteriore del collo e sulle tempie, fino a quando il mal di testa se ne sarà andato, oppure di fare un bagno caldo con un infuso di wasabi.



Il sito HangoverCure.org consiglia di preparare una piccante zuppa messicana e mangiarla con le tortillas.

Da Health 911 arriva invece il suggerimento di ricorrere al frullato di banana dolcificato col miele. Sul sito si legge: "La banana aiuta a calmare lo stomaco e con il miele si equilibrano i livelli di zucchero dell’organismo".

Infine, I really like food propone di provare con un rinfrescante succo di sottaceti, rimedio molto popolare in Polonia. L’aceto è l’ingrediente segreto in quanto naturale antiossidante e ricco di sali minerali.