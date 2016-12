A tavola insieme si mangia meglio

foto Afp Correlati L'umore crolla col junk food

"E' di nuovo quel periodo dell'anno" come recita uno spot. Ad attenderci un tour de force di tavoli chilometrici con parenti acquisiti da acquisiti e cuginetti capricciosi e urlanti. Ma, mangiare insieme, vicini vicini, avrebbe dei benefici per la salute dei piccoli e non solo per le feste natalizie. Consumare i pasti insieme anche una volta a settimana aumenterebbe, infatti, l'assunzione di frutta e vegetali tra i bambini. A scoprirlo, i ricercatori della University of Leeds in uno studio pubblicato sul British Medical Journal.

Lo studio

Sono state monitorate le abitudini di 2.389 bambini londinesi e si è scoperto che circa i due terzi fra loro non consumava la quantità raccomandata di frutta e verdura raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità, pari a 5 porzioni giornaliere, per il peso di 400 grammi.

I bambini che consumavano sempre i pasti con i familiari consumavano in media 125 grammi in più di frutta e verdura rispetto alla media dei bambini che non mangiavano mai con le loro famiglie.

Anche tra i bambini che mangiavano in famiglia solo una o due volte a settimana ne mangiavano 95 grammi in più rispetto a coloro che non mangiavano mai con i familiari.