Quante ore di vita hai perso oggi?

Muscoloso? Vivi più a lungo 12:00 - Ore in più con passeggiatina, frutta e verdura, riposo adeguato. Ma i bonus vanno persi se l'indomani si eccede con alcol e fumo. Ricorda un po' i video giochi di Super Mario, la nuova teoria che calcola i minuti sottratti o aggiunti alla propria permanenza terrena. Una riflessione su come si incide quotidianamente con piccoli gesti sulla durata della vita. A fare i conti è David Spiegelhalter, docente di Biostatistica alla University of Cambridge, in uno studio pubblicato sul British Medical Journal.

La "microvita"

L'esperto ha coniato il termine microvita per mostrare in che modo incidono i comportamenti insalubri reiterati. Una microvita equivale a mezz'ora di vita persa o guadagnata in base a come ci si comporta.

L'esperto ha calcolato che ogni due sigarette fumate si perde mezz'ora di vita, ogni cinque chili di sovrappeso si perde un'altra microvita, la stessa quantità di tempo persa con ogni bicchiere di bevanda alcolica in più al giorno rispetto all'unico raccomandato.

Ma c'è anche spazio per guadagnare microvite se invece si rispettano sane abitudini: ogni giorno in cui ci si abbuffa di ortaggi e frutta fa guadagnare fino a due ore di vita.