Basta un po' di zucchero e il vaccino va giù

Durante le vaccinazioni il sapore dolce dello zucchero può dare qualche conforto ai bambini e farli piangere meno per la puntura. E' quanto emerge da una nuova revisione sistematica della Cochrane: i ricercatori hanno scoperto che, dando alcune gocce di soluzione zuccherina prima dell'iniezione, i bambini non piangevano o lo facevano per un tempo minore. Gli studiosi ricordano che, dalla nascita fino a un anno e mezzo, i bimbi possono arrivare a ricevere fino a 15 iniezioni.

La ricerca

Non è certo se i piccoli sentano il dolore quanto i bambini più grandi o gli adulti. Recenti prove scientifiche mostrano comunque che i bambini piccoli sentono dolore, quindi sono stati messi in atto metodi per ridurre quello causato dalle iniezioni, attraverso l'uso di farmaci, creme, ciucci e tecniche di distrazione. Una semplice alternativa è l'utilizzo di una siringa senz'ago o di un contagocce per mettere alcune gocce di una soluzione zuccherina in bocca al bambino. Lo zucchero può aiutare a ridurre il dolore provocando il rilascio di sostanze antidolorifiche o stimolando i recettori del gusto che inducono sensazioni di benessere.

Per capire se il rimedio funziona, i ricercatori hanno esaminato i dati di 14 studi condotti su un totale di oltre 1.500 bambini di età compresa tra un mese e un anno.

La maggior parte degli studi compara l'uso del saccarosio, dato due minuti prima della vaccinazione, con la semplice acqua. Nel complesso, i bambini che hanno ricevuto la soluzione zuccherina piangono per un tempo più breve rispetto a quelli che hanno ricevuto solo acqua, anche se i risultati degli studi variano.



Necessari ulteriori approfondimenti

Manal Kassab, ricercatore dell'Università giordana di Scienza e Tecnologia a Irbid ha commentato: "Dare ai bambini qualcosa di dolce da gustare prima delle iniezioni può impedire loro di piangere per tutto il tempo. Anche se non possiamo ancora dire con certezza che le soluzioni zuccherine riducano il dolore associato all'ago, questi risultati sembrano promettenti".