Come mantenersi in forma a Natale

I banchetti delle feste sono una tentazione in più per la gola e si rischia di mettere su qualche chilo di troppo. Come mantenere l'equilibrio tra la voglia di festeggiare con qualche strappo alla regola e la voglia di rimanere in linea? Andrea Ghiselli - ricercatore dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (Inran) – risponde: "Bisognerebbe stare attenti alla propria alimentazione da Capodanno a Natale, e non da Natale a Capodanno. In questo modo piccoli sgarri possono essere fatti con soddisfazione della gola e della salute".

Privilegiare portate poco unte

Per quanto riguarda la scelta del menu Ghiselli consiglia di "preparare manicaretti a base di vegetali, purché non troppo unti e pasticciati, che saziano senza appesantire troppo. Senza rinunciare ai classici delle feste come il cotechino e il panettone. Mentre per quanto riguarda i dolci, è un piacere che possiamo permetterci se rinunciamo a qualche caloria altrove".



Il bicchierino è un'insidia per la forma

Anche i brindisi rappresentano una parte importante del sovraccarico calorico: un bicchiere di vino o di spumante può arrivare a 100 kcal. Per non litigare con la bilancia occorre quindi, a detta dell'esperto, concedersi lunghe passeggiate.



Bimbi e dolci natalizi

Durante le feste sono i piccoli i più tentati dalle leccornie tradizionali. Gian Vincenzo Zuccotti - direttore della Clinica Pediatrica Luigi Sacco di Milano - ammette: "E' difficile pensare di poterli sottrarre dalle dolci tentazioni di panettoni, torroni, cioccolato ma la strategia corretta non è il divieto ma piuttosto il consumo moderato. Il peccato di gola deve essere occasionale e non diventare un'abitudine alimentare. Occorre, inoltre, limitare il sale".