Stelle di Natale Ail in 4000 piazze

- Arrivano anche quest'anno in quattromila piazze italiane le stelle di Natale dell'Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma (Ail), il 7, l'8 e il 9 dicembre. Grazie alla collaborazione di ventimila volontari, con un contributo minimo di 12 euro è possibile fare un piccolo gesto per far proseguire la ricerca.

L'Ail utilizzerà i fondi raccolti per azioni mirate a sconfiggere la malattia. Quest'anno, in particolare, si punta a finanziare il Gruppo italiano malattie ematologiche dell'adulto che ha lo scopo di identificare e diffondere i migliori standard diagnostici e terapeutici per le malattie ematologiche al fine di garantire lo stesso tipo di trattamento per i pazienti in tutta Italia, sostenere la ricerca scientifica, collaborare al servizio di assistenza domiciliare destinata ai pazienti di tutte le età per garantire le terapie nel loro ambiente familiare, supportare i reparti di ematologia, continuare a realizzare Case alloggio – Case Ail nei pressi dei centri di terapia per consentire ai pazienti che risiedono lontano di affrontare i lunghi periodi di cura assistiti dai familiari.Oltre all'acquisto delle tradizionali stelle di Natale, ci sono tante forme per effettuare donazioni all'Ail. Alcune iniziative sono dirette alle aziende e propongono l'acquisto di regali aziendali, braccialetti Cruciani o un bonifico al conto corrente dell'associazione. Per saperne di più si può visitare il sito