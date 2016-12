Il cibo come armatura per l'inverno

foto Afp Correlati La corsa prima del caffellatte fa bruciare di più

Orari sballati e il peso sale 17:43 - La formula per il benessere invernale? Licopene + zinco (pesce o carne) + frutta e verdura, per avere vitamina C e altri elementi ad azione positiva, come gli oligoelementi e le fibre + probiotici.

Questa la ricetta ideale per equipaggiare l'organismo contro il generale inverno secondo un rapporto rilasciato dagli esperti della Fondazione Istituto Danone. La colonnina di mercurio che scende mette a dura prova e bisogna utilizzare l'alimentazione come uno scudo.

Un menu-armatura

Annamaria Castellazzi, direttore del Centro interuniversitario di ricerca su immunità e nutrizione presso l’Università di Pavia consiglia: "Come primo piatto si può privilegiare il condimento con una leggera salsa di pomodoro per offrire all’organismo il licopene, che ha un’efficace azione antiossidante. In alternativa, una fetta di pizza, ovviamente sempre con pomodoro. Per il secondo, pesce dei nostri mari, particolarmente ricco di zinco, minerale che entra in gioco nei meccanismi di difesa dell’organismo, da consumarsi insieme alla verdura, per avere subito a disposizione sostanze antiossidanti, necessarie per aiutare il nostro organismo ad assorbire gli acidi grassi buoni del pesce. Ricchi di zinco sono anche carni, uova e legumi. Per il contorno meglio le verdure di stagione, magari della famiglia delle crocifere, come cavoli e cavolfiori, che hanno dimostrato di poter rinforzare il sistema immunitario. E poi frutta, dall’arancia al limone al mandarino, magari da gustare anche sotto forma di spremute colorate e gustose, per disporre di vitamina C. Non dimenticare, poi, di assumere probiotici, sostenitori del sistema immunitario proprio nel momento in cui siamo più esposti alle infezioni causate dai virus e che possono rappresentare un ulteriore sostegno anche per chi è stato vaccinato. E infine liquidi, sotto forma di semplice acqua o passati di verdura".



Proteggere l'intestino

La logica dell’alimentazione integrata, che preveda di offrire all’organismo ciò di cui ha bisogno sfruttando quanto offre la stagione, appare ideale per favorire il lavoro del sistema immunitario dell’intestino, una vera e propria barriera contro le infezioni.

Lorenzo Morelli, preside della Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica a Piacenza commenta: "L’intestino è abitato da numerose popolazioni batteriche chiamate eubiotiche. Gli stress termici e i bruschi mutamenti di temperatura, così come una dieta povera di frutta e verdura possono determinare un calo delle difese naturali dell’intestino, rendendolo meno “pronto” a reagire a eventuali attacchi esterni, e quindi rischia maggiormente di trovarsi esposto ad infezioni, soprattutto di natura virale. L’assunzione regolare di probiotici nell’ambito di una dieta ricca e variegata è in grado di favorire il benessere della flora intestinale. E quindi può essere d’aiuto, specie se si ricorre a terapie antibiotiche che possono alterare la normale flora intestinale".