Depressione post partum cresce per la crisi

Anche la crisi economica collegata alla preoccupazione per il futuro personale e del proprio piccolo può essere uno dei fattori scatenanti per la depressione che colpisce le mamme in gravidanza o dopo il parto. Secondo le ultime rilevazioni i baby blues in Italia interessano quasi una donna su 4, tra le 55 mila e le 80 mila ogni anno: un dato arrotondato per difetto perché non tiene conto della quota di chi soffre incompresa, in silenzio. Avere già sperimentato ansia e mal di vivere, o avere avuto complicazioni nei mesi dell'attesa sono tra i principali fattori di rischio secondo una ricerca di Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna). Ma tra le più fragili e vulnerabili ci sono anche le donne immigrate, alle prese con difficoltà economiche, sociali e culturali.

Per contrastare il problema e aiutare tutte le madri a rischio, Onda ha promosso l'iniziativa A Smile for Moms (un sorriso per le mamme) patrocinata da Presidenza del Consiglio dei ministri e ministero della Salute, con il contributo di Pfizer Italia. Gli obiettivi sono dare slancio alla ricerca in materia di salute mentale, offrire alle donne aiuto, servizi, centri di ascolto, e ai medici strumenti per riconoscere il disturbo e trattarlo al meglio. Se sostenute preventivamente, infatti, le pazienti rispondono con successo alle terapie nel 90 per cento dei casi. A disposizione di tutte le mamme ci sono anche il sito www.depressionepostpartum.it e materiale divulgativo distribuito in tutti i centri di diagnosi e cura delle patologie depressive.



Chi è più colpita

L'indagine di Onda, condotta tra il 2008 e il 2011 su 367 donne di cui 189 in gravidanza e 178 neo mamme, disegna l'identikit di "una donna in gravidanza di circa 34 anni, di buona istruzione, coniugata/convivente, di stato sociale medio", riferisce Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di psichiatria. Tra i possibili fattori scatenanti, "viene confermata l'importanza della patologia pregressa e del sostegno lavorativo e familiare. Salute mentale e investimento sul materno infantile si propongono come punti cardine per una ripresa economica. Infatti, laddove si è investito in questi due settori più rapidamente si è usciti dalla crisi economica".



Non sottovalutare i sintomi

Gli esperti mettono in guardia da un atteggiamento di superficialità verso le perplessità e la sofferenza espresse dalle donne. Francesca Merzagora, presidente di Onda evidenzia: "La gravidanza rappresenta un periodo di profondi cambiamenti fisici e psicologici, spesso sottovalutati. Un ritardo diagnostico di un disturbo dell'umore può, però, avere importanti ripercussioni sulla donna e sul nascituro".



Un'attenzione in più alle donne immigrate

Mariano Bassi, direttore della Struttura di psichiatria 2 all'ospedale Niguarda di Milano, invita a un'attenzione particolare verso le mamme straniere. "La mancanza di una rete relazionale di supporto è uno dei fattori di rischio più significativi per queste donne. In una società come la nostra, dove il tasso di natalità è ormai sostenuto soprattutto dalle donne straniere, il tema degli aspetti transculturali correlati alla tutela della salute non può non essere sentito, anche per quanto riguarda la depressione in gravidanza e nel periodo post partum".

Determinanti nella gestione della depressione perinatale, spiegano ancora gli esperti, sono da un lato il fattore ormonale, dall'altro quello legato a un intervento sinergico tra tutti gli specialisti che prendono in carico la donna in gravidanza.

Mauro Busacca, direttore dell'Unità operativa di ostetricia e ginecologia del Fatebenefratelli di Milano spiega: "L'attività ormonale guida tutta la vita psicologica della donna. Il puerperio è il momento in cui l'effetto depressivo è più rapido e imponente. Ecco perché è importante individuare le pazienti a rischio di depressione post partum ancor prima del parto e dedicare a loro maggior attenzione e assistenza, eventualmente anche a domicilio".