Milano, cibo "buono, sano e sicuro per tutti"

Il cibo che mangi è bio? Te lo dice il sensore 09:00 - Una giornata milanese di riflessione sulle sfide che attendono il pianeta per sfamare tutti i suoi abitanti. Il convegno dal titolo La Scienza in Campo ha affrontato tutti i nodi legati alle prospettive dell'alimentazione, che sarà anche il grande tema dell'Expo 2015. Il 30 novembre a Palazzo Isimbardi si è parlato di tecnologia applicata all'agricoltura moderna, dei consumi alimentari e dei prodotti a km zero. - Una giornata milanese di riflessione sulle sfide che attendono il pianeta per sfamare tutti i suoi abitanti. Il convegno dal titoloha affrontato tutti i nodi legati alle prospettive dell'alimentazione, che sarà anche il grande tema dell'Expo 2015. Il 30 novembre a Palazzo Isimbardi si è parlato di tecnologia applicata all'agricoltura moderna, dei consumi alimentari e dei prodotti a km zero.

L'identikit del consumatore tricolore

Cosa pensano gli italiani tra contraddizioni e pregiudizi? Lo ha rivelato l’indagine svolta per il secondo anno consecutivo da Espansione, in collaborazione con l’Istituto Interactive Market Research, che ha intervistato un campione rappresentativo del consumatore italiano.

Complice la crisi, cresce il numero degli abitanti del Belpaese che indica il discount come luogo privilegiato per gli acquisti. Inoltre, a dispetto delle martellanti campagne pubblicitarie, sono sempre di più coloro che preferiscono comprare prodotti di marchi sconosciuti accattivati dal basso costo. Questa scelta, va di pari passo con un'altra di segno opposto: la voglia di acquistare a chilometri zero gli alimenti di stagione.

La parola chiave scelta per indicare il consumatore italico è irrazionalità. Alla voglia di cibo locale fa da contraltare, infatti, l'acquisto di alimenti provenienti da Paesi lontani come banane, ananas e caffè.

Inoltre, mentre molti genitori preferirebbero che nelle mense scolastiche si cucinassero i pasti al momento, tra le mura domestiche non si disdegna il ricorso alla scorciatoia del surgelato.

La tendenza generale, insomma, vede i buoni propositi scontrarsi con le esigenze quotidiane di rapidità, economicità e preferenze alimentari. Per quanto riguarda i biocarburanti la bocciatura del consumatore italiano è netta. Meno dura la condanna per gli organismi geneticamente modificati (Ogm): non sono una soluzione gradita, ma il 75 per cento pensa debbano essere consentiti, sotto stretta regolamentazione, per scopi scientifici e di ricerca.



Un concorso di app per mangiare in modo sano

Alimentazione e agricoltura affondano le radici nella tradizione ma i professionisti del settore non intendono lasciarsi sfuggire le occasioni offerte dalle nuove tecnologie. L'Hackathon della Scienza in Campo, consorso indetto sui temi "Buono, sano e sicuro. Il social network di chi mangia sostenibile", ha premiato gli sviluppatori di software che sono riusciti a mettere in contatto le esigenze di cibo genuino del consumatore con commercianti e produttori.

Il premio è andato a Alex Manzella con la App ViverSano, un social network che consente di seguire le preferenze di consumo degli utenti, condividere punti vendita e ristoranti dove trovare prodotti bio di qualità. La giuria ha inoltre apprezzato il progetto BioAdvisor (sviluppato dalla squadra Ambientech, composta da Radu Cosmin Iftode, Paolo Acquaviva, Fabio Galeppi e Fabio Politi), un network che riunisce ristoratori, consumatori, commercianti e produttori, per certificare prodotti biologici a Km zero.

Una menzione speciale è andata anche al team Full Wipe (costituito da Valentina Lipari, Giovanni Meo e Vittorio Lazzaro) con FoodWise, un'app per coltivatori, market e consumatori. La giuria ha apprezzato la grande ricchezza di spunti e idee, in particolare, l’orto coltivato virtualmente, che produce frutti veri, e il market anti-spreco, in grado di segnalare offerte su prodotti in scadenza.