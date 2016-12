Bimbi troppo grassi: in aumento le 'gambe a x'

foto Afp

- Stili di vita inadeguati, obesità infantile e pure un eccesso di sport. Cresce tra i bambini la diffusione del ginocchio valgo, più noto come ‘gambe a x’, secondo le ricerche dell’Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, che in 4 anni ha operato più di 80 piccoli pazienti. Il ginocchio valgo può essere sia congenito che acquisito: nel primo caso incide anche il fattore etnico, con una maggiore predisposizione per i bambini di origine pakistana e indiana. Nel secondo caso invece è l’obesità infantile la principale causa della patologia.“In media il ginocchio valgo ricorre in 1-2 bimbi su 500 – ha dichiarato Massimo Paleari, responsabile unità di ortopedia pediatrica – e si tratta di un difetto più frequente nelle femmine per cause fisiologiche”.Per risolvere il valgismo è possibile ora sottoporre i bambini a un intervento chirurgico: “Il successo è garantito e si tratta solo di inserire una placchetta sulla cartilagine, che sarà poi rimossa nel giro di un anno – tranquillizza Paleari – è un intervento mininvasivo, non doloroso, basta una notte di ricovero”.