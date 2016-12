Muscoloso? Vivi più a lungo

foto Afp Correlati Hai un cane? Vivi più a lungo

Muoversi allunga la vita...Ora sai di quanto 16:50 - Addominali scolpiti e bicipiti torniti sarebbero la chiave della longevità maschile. Gli adolescenti con un fisico possente vivono più a lungo dei coetanei mingherlini secondo uno studio svedese pubblicato sul British Medical Journal. - Addominali scolpiti e bicipiti torniti sarebbero la chiave della longevità maschile. Gli adolescenti con un fisico possente vivono più a lungo dei coetanei mingherlini secondo uno studio svedese pubblicato sul

Lo studio

I ricercatori hanno monitorato più di un milione di adolescenti per 24 anni, scoprendo che quelli con una bassa forza muscolare, con gambe e braccia più deboli, rischiano più degli altri di incappare nel corso del tempo in una morte precoce. Il team pensa che la forza muscolare dei giovanissimi rifletta la forma fisica generale, cosa che spiegherebbe l'associazione con la maggiore speranza di vita.

Al contrario, una scarsa massa muscolare è un fattore di rischio simile a obesità e ipertensione e può condurre a una morte precoce.

Nel corso dello studio hanno perso la vita 26.145 uomini (2,3%). La principale causa di decesso è costituita da lesioni accidentali, seguite da suicidio, cancro, malattie cardiache e ictus. Un terzo delle morti erano dovute a cause diverse, e i ricercatori le hanno raggruppate per i loro calcoli. Alla fine il team ha concluso che per gli adolescenti con una forza muscolare superiore alla media, il rischio di morte prematura era inferiore dal 20 al 35 per cento rispetto agli altri.

Non solo, tra i giovani Ercole è risultata più bassa (del 20-30%) l'incidenza dei suicidi, o la possibilità di sviluppare una patologia psichiatrica come la depressione (-65%).

Notizie del tutto opposte per i teenager dal fisico più esile e debole: rispetto ai coetanei avevano il più alto rischio di morire prima dei 55 anni.