Aids, diminuiscono i contagi

Sul pianeta, comunque, ancora 34 milioni di persone convivono con il virus dell'Hiv. La concentrazione della malattia è maggiore nell'Africa Subsahariana, dove un adulto su venti è sieropositivo. Il dato è 25 volte più alto dell'Asia, che però conta cinque milioni di contagiati.L'agenzia delle Nazioni Unite, oltre a disegnare la mappa del virus, lascia spazio all'ottimismo nel report: scrivere la parola fine sull'epidemia di Aids nel mondo non è più "visionario", ma "fattibile". A patto di andare avanti sulla strada intrapresa nell'ultimo decennio, continuando con il calo dei decessi e la stabilizzazione delle persone sieropositive. Dal '95, sottolinea l'Unaids, le terapie antiretrovirali hanno assicurato 14 milioni di anni di vita nei Paesi poveri, di cui 9 milioni nell'Africa Subsahariana. Circa 8 milioni di pazienti sono stati trattati con i farmaci nel 2011, 20 volte di più rispetto al 2003. L'obiettivo dell'organizzazione è raggiungere i 15 milioni entro il 2015.Restano gravi zone d'ombra. Si stima che 6,8 milioni di persone che avrebbero diritto ad una terapia non vi hanno accesso e che circa la metà dei 34 milioni di sieropositivi non conoscono il loro stato. Inoltre, in Europa orientale, Asia centrale, Medio oriente e Africa del Nord i dati relativi alla prevalenza dell'Hiv, alle nuove infezioni e ai decessi sono in aumento.La chiave per debellare la malattia è, comunque, la prevenzione. Tante le campagne diffuse contro la diffusione del virus spesso criticate per i contenuti ad alto impatto emotivo. Circa vent'anni fa sugli schermi delle tv italiane compariva la Pubblicità progresso che raffigurava la malattia come un alone violaceo. In giro per il mondo tante le locandine che puntano l'accento sull'importanza dell'uso del profilattico. Guarda le foto