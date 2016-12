A che ora morirai? Te lo dice il gene

- In che momento del giorno arriverà la tua ora? Se lo sono chiesto alcuni scienziati americani che hanno trovato delle soluzioni legate alla presenza di un gene. La scoperta condotta daldi Boston è stata pubblicata sulla rivista. Un lavoro frutto di studi su Alzheimer e morbo di Parkinson e che potrebbe aiutare a mettere a punto terapie mirate per una serie di malattie di cuore o a determinare quando seguire più attentamente i pazienti in un ospedale.

La ricerca

Studiando l'andamento del sonno di 1.200 adulti over 65 e in buona salute, l'équipe di ricercatori di Boston si è accorta che gli individui con la variante più comune di un singolo nucleotide vicino al gene di Periodo 1 tendevano a svegliarsi prima di quanti avevano la variante meno comune. Secondo i risultati, nelle persone con l'attitudine a svegliarsi presto si è riscontrata la tendenza a morire prima delle undici di mattina.

Di converso, ai dormiglioni succede più spesso di morire poco prima delle 18.

Andrew Lin - coordinatore dello studio - fa sapere: "L'orologio biologico interno regola molti aspetti della biologia e del comportamento umano. E ha anche un importante effetto sui tempi di crisi mediche acute come l'ictus o l'infarto".

Lo scienziato Clifford Saper ha aggiunto: "Adesso abbiamo un gene che predice il momento del giorno in cui una persona muore. Fortunatamente non il giorno".