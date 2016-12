Insoddisfatte a letto? Fa male al cuore

foto Afp Correlati Meno piacere sotto le lenzuola se hai il diabete

16:55 - L'insoddisfazione sessuale femminile espone a un maggiore rischio di sviluppare patologie cardiovascolari, ipertensione, diabete sia prima che dopo la menopausa. Ne ha parlato oggi a Lecce Katherine Esposito, docente di Endocrinologia, diabetologia e malattie del metabolismo alla Seconda Università di Napoli, Durante il decimo Congresso della Società italiana di andrologia e medicina della sessualità (Siams).

Un sistema più complesso Mentre la disfunzione erettile maschile è di facile definizione, la disfunzione femminile passa per una serie di domini che vengono coinvolti in un sistema complesso: il dominio dell'eccitazione, il dominio dell'orgasmo, il dominio del desiderio, il dominio del dolore. Quindi, spiegano gli esperti, nella donna la soddisfazione sessuale è data dall'armonia di una serie di fattori fisici, endocrini, psicologici e ormonali.