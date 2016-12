Uomini e maiali, simili nel Dna

E’ stato sequenziato il profilo genetico di una femmina di maiale domestico razza Duroc, denominata con terminologia scientifica in latino Sus scrofa domesticus. La mappa del dna ha evidenziato 112 corrispondenze con gli aminoacidi implicati in malattie umane.

Dallo studio di questi animali di laboratorio, dunque, si aprono prospettive promettenti per la cura di obesità, diabete, dislessia, Parkinson e Alzheimer. Inoltre attraverso lo studio genetico è stato possibile ricostruire l’evoluzione della specie in maniera più precisa.

Rispetto ai cinghiali, che sono selvatici e assomigliano agli antenati della specie, il suino da allevamento risulta avere affinato alcuni meccanismi biologici più simili alla nostra specie. Particolarmente sviluppati risultano l’olfatto e il sistema immunitario. E’ quest’ultimo aspetto a rendere interessanti ulteriori ricerche per applicazioni in campo medico.

Sono già stati rilevati, ad esempio, i meccanismi di adattamento o di resistenza ad agenti patogeni che talvolta passano dai maiali agli uomini in talune epidemie virali. E’ il caso delle sindromi influenzali. Epidemie di questo tipo infatti sembrano procedere in modo quasi parallelo tra le due specie di mammiferi, tanto diversi almeno per quanto riguarda l'apetto esteriore, ma non nelle più segrete strutture biologiche.

Proprio per questo motivo si cercherà di usare il profilo genetico dei maiali nella sperimentazione dei farmaci e nella ricerca biomedica.