Attività fisica utile contro alcuni effetti chemio

foto Afp Correlati Muoversi allunga la vita...Ora sai di quanto

"Inutile l'abuso di integratori e sport drink" 17:02 - Camminare o andare in bici può aiutare i malati di cancro ad alleviare la fatigue, condizione spesso correlata alla chemioterapia, stando all'aggiornamento di una revisione sistematica degli studi sul tema pubblicata sulla Cochrane Library. - Camminare o andare in bici può aiutare i malati di cancro ad alleviare la fatigue, condizione spesso correlata alla chemioterapia, stando all'aggiornamento di una revisione sistematica degli studi sul tema pubblicata sulla Cochrane Library.

Cos'è la fatigue E' un complesso di sintomi che porta a una riduzione dell'energia fisica, delle capacità mentali, che ha riflessi anche sullo stato psicologico. Si tratta di un effetto collaterale comune e potenzialmente a lunga durata del cancro e dei suoi trattamenti. Ha una durata che si può protrarre per mesi o anni.

Trattarla è fondamentale perché è uno stato così deprimente che coloro che ne soffrono possono essere anche meno inclini a continuare le terapie antitumorali. In passato le persone malate di cancro che soffrivano di fatigue venivano invitate a riposare. Questa indicazione si è però dimostrata dannosa perché lunghi periodi di inattività possono portare ad atrofia muscolare e aumentare la stanchezza. Alternare invece riposo e attività fisica può contribuire a ridurre la fatigue.