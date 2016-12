La cirrosi epatica aumenta i rischi di incidenti

foto Afp Correlati Aspirina contro il tumore al fegato

- La cirrosi epatica aumenterebbe le possibilità di avere un incidente a bordo della propria autovettura. La malattia del fegato che colpisce circa 200 mila italiani può provocare encefalopatia, nella metà dei casi pericolosa, fra gli altri motivi, proprio per il tipo di rischi legati all'attenzione alla guida. Per Antonio Gasbarrini, ordinario di gastroenterologia all'Università Cattolica di Roma: "Si tratta un problema importante, di cui si parla poco e difficile da diagnosticare".

Un'app per prevenire In occasione del congresso dell'American Society for the Study of the Liver (Società americana per lo studio del fegato) di Boston, un gruppo di ricercatori della Virginia Commonwealth University e del McGuire Veterans Medical Center ha presentato una speciale app dedicata ai pazienti cirrotici: serve a valutare la velocità psicomotoria e la flessibilità cognitiva e potrà essere usata per individuare l'encefalopatia epatica (Mhe) dovuta a cirrosi. Con l'obiettivo di evitare tutti gli inconvenienti e i problemi legati all'encefalopatia epatica, soprattutto gli incidenti d'auto provocati dallo stato di confusione tipica della Mhe.

Gli studiosi hanno convalidato l'applicazione per smartphone con i test diagnostici standard per l'encefalopatia epatica. Per farlo, hanno studiato 125 pazienti con cirrosi, di cui 82 con Mhe, confrontati poi con un gruppo di controllo.

Tutti sono stati testati sia con l'app che attraverso gli esami normalmente impiegati per individuare l'encefalopatia, e i risultati hanno confermato l'attendibilità del nuovo strumento. Sarà utilizzato dai pazienti e i risultati dovranno essere interpretati e convalidati dal medico.