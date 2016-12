Se la crisi aumenta la depressione

foto Afp Correlati Poca vitamina B? Problemi mentali

16:06 - Anche la salute mentale risente della crisi economica Una prova arriva dalla Grecia, dove dal 2008 al 2011 i giovani under 35 depressi sono più che triplicati. E' uno dei dati sui quali si confronteranno a Milano, da sabato 10 a martedì 13 novembre in Fieramilanocity, gli esperti che arriveranno da tutto il pianeta per l'undicesimo Congresso dell'Associazione mondiale di riabilitazione psicosociale (World Association for Psychosocial Rehabilitation).

L'impatto della crisi sulla mente Fra i temi caldi, un dibattito sui fattori sociali all'origine dei disturbi mentali, coordinato da Michele Tansella dell'Università di Verona. Una domanda su tutte: che ruolo ha la crisi economica, con l'impoverimento delle fasce già più deboli, sulla salute della mente?

Per Angelo Barbato dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, presidente del Congresso: "L'impatto della crisi sulla psiche dipende sia da ciò che i servizi sanitari possono offrire sia dalle difficoltà determinate dalle diverse modalità con cui i Paesi gestiscono i fenomeni di disoccupazione e di emergenza sociale, sia in prospettiva dagli effetti che sullo sviluppo dei più giovani hanno l'incertezza e la precarietà economica in cui si trovano a crescere".