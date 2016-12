Occhio alle cure low cost sul web

foto Afp Correlati Dottor web per un italiano su tre 16:58 - Prestazioni sanitarie e di benessere acquistate sul web possono nascondere brutte sorprese. Nel 2012 c'è stata circa una denuncia al giorno dei consumatori secondo i dati di Cittadinanzattiva.

Isabella Mori, responsabile dei progetti integrati di tutela di Cittadinanzattiva-Tribunale del malato spiega: "In totale sono circa 9 mila gli esposti arrivati. E, di questi, il 4 per cento (360), ovvero uno al giorno, è una segnalazione dei consumatori per casi che riguardano il mondo della salute online. Il 50% di queste denunce ha come oggetto il sistema dei gruppi d'acquisto online". - Prestazioni sanitarie e di benessere acquistate sul web possono nascondere brutte sorprese. Nel 2012 c'è stata circa una denuncia al giorno dei consumatori secondo i dati di, responsabile dei progetti integrati di tutela di Cittadinanzattiva-Tribunale del malato spiega: "In totale sono circa 9 mila gli esposti arrivati. E, di questi, il 4 per cento (360), ovvero uno al giorno, è una segnalazione dei consumatori per casi che riguardano il mondo della salute online. Il 50% di queste denunce ha come oggetto il sistema dei gruppi d'acquisto online".

Ci sono diversi siti specializzati che offrono a prezzi scontati beni e servizi con la modalità dell'e-couponing. A collaborare con queste piattaforme ci sono medici che le utilizzano per farsi conoscere e promuovere il proprio lavoro sulla rete offrendo tariffe low cost.

Moro precisa: "Anche se un 4 per cento di segnalazioni sembra un dato non sostanziale è però cresciuto di colpo in un solo anno. Infatti, prima del 2011 era pari a zero".

Le segnalazioni arrivate all'associazione vanno dalla pubblicità ingannevole ai mancati rimborsi, dai medici privi di autorizzazioni all'overbooking, ovvero l'eccesso di prenotazioni.