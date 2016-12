Muoversi allunga la vita...Ora sai di quanto

foto Afp Correlati La corsa prima del caffellatte fa bruciare di più

Italia terza in Europa per longevità 11:58 - Muoversi allunga la vita. Ok, ma tradotto in mesi, cosa significa? Un team di ricercatori ha calcolato quanti anni di vita possono essere ottenuti grazie a vari livelli di attività fisica. Lo studio, condotto dagli scienziati del Brigham and Women's Hospital di Boston in collaborazione con il National Cancer Institute, è stato pubblicato su Plos Medicine.

I-Min Lee, epidemiologo e autore dello studio spiega: "Abbiamo scoperto che aggiungere piccole dosi di attività fisica alla propria routine quotidiana, come per esempio 75 minuti di camminata veloce a settimana, è associato a una maggiore longevità: si guadagnano 1,8 anni in termini di speranza di vita dopo i 40 anni, rispetto a chi non fa nulla".

Lo studio I ricercatori hanno esaminato la relazione tra attività fisica svolta - da moderata a intensa - e mortalità. In tutto sono stati analizzati i dati di oltre 650 mila soggetti seguiti per una media di dieci anni, esaminando oltre 82 mila morti.

La dimensione del campione ha permesso agli scienziati di stimare gli anni di vita guadagnati dopo i 40 da persone con diversi livelli di attività fisica e indice di massa corporea.

I risultati mostrano che l'attività fisica è stata associata con l'allungamento della vita in una serie di discipline. Fare uno sport di intensità da moderata a vigorosa, paragonabile a un massimo di 75 minuti di camminata veloce a settimana, è associato con una riduzione del 19 per cento del rischio di mortalità rispetto a chi non fa nulla.