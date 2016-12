Diagnosi dell'Alzheimer a 20 anni

foto Afp Correlati Più rischi di Alzheimer con troppi carboidrati

Più casi di Alzheimer con gli ansiolitici 12:16 - I primi segni dell'Alzheimer potrebbero essere osservati anche in un periodo che sembra del tutto estraneo alla malattia: la giovinezza. Una forma del morbo di Alzheimer è stata riscontrata in alcuni ragazzi, più di vent'anni prima dello sviluppo dei sintomi, secondo un nuovo studio condotto dal Banner Alzheimer's Institute in Arizona, dalla Boston University e dalla University of Antioquia e pubblicato su Lancet Neurology.

Arrivati i sintomi è già tardi Sebbene la forma ereditaria della patologia sia rara, i ricercatori dicono che offre una cruciale opportunità di osservare segni precoci del morbo prima che appaiano i sintomi clinici.

I risultati deludenti nei recenti test farmacologici sulle prospettive di cura dell'Alzheimer fanno pensare che una volta palesati i sintomi, il danno al sistema nervoso potrebbe essere già troppo esteso perché i trattamenti possano avere la massima efficacia.

Dunque, se gli scienziati fossero in grado di identificare i segni che predispongono all'Alzheimer prima della comparsa dei sintomi, ciò potrebbe condurre a test clinici più efficaci e a prevenire il morbo.

La ricerca Nel nuovo studio, i ricercatori hanno utilizzato le immagini cerebrali, le analisi del sangue e del liquido cerebrospinale (Csf) su 44 adulti con un età che va dai 18 a i 26 anni.

I risultati hanno mostrato che venti dei partecipanti avevano una mutazione nel gene PSEN 1 ed è certo che svilupperanno l'Alzheimer, 24 non avevano questa mutazione.

Nessuno dei partecipanti mostrava alcuna prova di problema cognitivo all'epoca dello studio.

Sono state scoperte notevoli differenze nella struttura e nel funzionamento cerebrale tra i due gruppi.

Coloro con la mutazione genetica nel PSEN1 avevano un'attività maggiore nella regione del cervello chiamata ippocampo, coinvolta nella memoria, e nel paraippocampo, così come avevano meno materia grigia in alcune aree cerebrali. I risultati hanno mostrato tramite l'analisi del liquido cerebrospinale che coloro con la mutazione in questione avevano alti livelli di una proteina chiamata beta-amiloide.

La beta-amiloide è coinvolta nella deposizione di placche amiloidi nel cervello, ed è identificata come un marcatore biologico chiave dell'Alzheimer, di solito è presente tra i dieci e i quindici anni prima dell'insorgenza clinica.

Quarantacinque anni è l'età media in cui le persone con la mutazione al gene PSEN 1 cominciano a mostrare problemi cognitivi. I risultati di questo studio, però, mostrano i marcatori biologici dell'Alzheimer già vent'anni prima che i sintomi si manifestino.