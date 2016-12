In arrivo un pacemaker senza batterie

foto Afp Correlati Cuore a rischio anche tra i giovani

Un antidepressivo contro l'infarto 16:21 - Un pacemaker innovativo in grado di funzionare senza batterie, alimentato con il battito del cuore. Un passo in avanti hi-tech che potrebbe evitare per sempre le diverse operazioni chirurgiche, in media sette, necessarie durante la vita per cambiare le pile. Il dispositivo è stato messo a punto da un team della Michigan University e presentato al congresso dell'American Heart Association. - Un pacemaker innovativo in grado di funzionare senza batterie, alimentato con il battito del cuore. Un passo in avanti hi-tech che potrebbe evitare per sempre le diverse operazioni chirurgiche, in media sette, necessarie durante la vita per cambiare le pile. Il dispositivo è stato messo a punto da un team dellae presentato al congresso dell'

Minore ricorso al tavolo operatorio Questa nuova tecnologia è in grado di sfruttare l'energia dalle pulsazioni dell'organo, arrivando a produrre anche dieci volte la quantità di corrente necessaria.

Amin Karami, tra gli autori della ricerca, spiega: "Le batterie dei pacemaker vengono sostituite per via chirurgica ogni sette anni. Ma molti pazienti sono bambini e devono convivere per lungo tempo con questi apparecchi. Quando questa nuova tecnologia sarà sviluppata si potranno risparmiare innumerevoli operazioni".