Bimbi in casa: 400 mila incidenti

Latte materno venduto su Facebook 11:38 - "Casa dolce casa" sospira chi torna alla propria abitazione dopo una giornata di lavoro. Ma sotto il proprio tetto, rifugio per eccellenza, si celano insidie soprattutto per i più piccoli. Sono quasi quattrocentomila, infatti, i bambini che ogni anno finiscono in Pronto soccorso per incidenti domestici, con una prevalenza dei maschietti sulle femminucce. Questi i dati emersi dal Sistema informativo nazionale sugli incidenti in ambiente di civile abitazione (Siniaca) dell'Istituto superiore di sanità. Sono stati esaminati i referti di un campione di oltre venti centri di Pronto soccorso ospedalieri distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Occhio ai capitomboli Tra zero e 14 anni, il primo motivo di ingresso in Pronto soccorso sono le cadute, responsabili del 53 per cento degli incidenti domestici, a seguire urti, ferite da taglio e ustioni. La stanza dove si svolgono la maggior parte degli incidenti domestici dei piccoli di casa è la camera da letto, seguita dalla cucina e dal soggiorno. Tra gli oggetti in cima alla lista dei pericoli c'è il letto, seguito da poltrone, divani, sedie e scale. Nella lista nera compaiono anche fasciatoi e seggioloni, ma anche pezzi di vetro e coltelli.

Ogni età ha il suo incidente La tipologia e la prevalenza degli infortuni varia con l'età: nei bimbi con età inferiore a un anno le cadute determinano gran parte degli infortuni domestici (circa il 75,6 per cento), al contrario degli urti e degli schiacciamenti, presenti in oltre il 20 per cento degli infortuni in età scolare e molto meno frequenti in quella prescolare, così come le ferite da taglio. Le ingestioni di corpi estranei e i rischi di soffocamento riguardano invece maggiormente bimbi di età compresa tra uno e quattro anni, come avvelenamenti o intossicazioni. Sono molto frequenti fino ai quattro anni le ustioni, per le quali vengono ricoverati ogni anno in Italia duemila bambini. Tante le cause delle bruciature si va dall'acqua del bagnetto troppo calda, all'accidentale contatto della pelle con il cibo bollente o al mancato controllo del bambino quando apre da solo il rubinetto.