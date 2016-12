Come rapportarsi con gli audiolesi?

foto Afp 16:38 - L'audioleso è colui che ha subito un deficit a livello uditivo prima dell'apprendimento della lingua parlata. Alla difficoltà di chi ha questa disabilità si unisce quella di chi si relaziona con lui: i genitori per primi, poi parenti, amici e partner.

Per stare accanto agli audiolesi e a chi condivide con loro l'abitazione, l'Associazione famiglie audiolesi (Afa) ha organizzato un incontro dal titolo "Supporto psicologico a disabili e conviventi" che si terrà sabato 17 novembre dalle 16 alle 19 al centro sociale di Novedrate in via Piave.

Un impegno trentennale L'iniziativa è in linea con i principi dell'Afa che da trent'anni si occupa di sostenere le persone con deficit uditivo e i loro familiari.

L'Afa intende incidere sui territori di Como e di Lecco per prevenire il deficit uditivo, sostenere ogni forma di superamento della sordità e di aiuto in campo riabilitativo. Un obiettivo primario è la rimozione degli ostacoli alla comunicazione verso la piena integrazione a scuola, nel tempo libero e nella società dei soggetti affetti da sordità.

Durante il convegno, aperto dal presidente dell'associazione, si tratterà del supporto richiesto per bambini e adolescenti disabili e le loro famiglie e dei differenti problemi che riscontra il disabile adulto e il suo nucleo familiare.