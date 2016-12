Stop al sudore con una graffetta

foto Afp Correlati Arriva il dispositivo anti sudore 17:13 - La camicia che diventa umida, le goccioline che fanno capolino tra i capelli, il palmo appiccicaticcio che ti vien paura a stringere la mano. L'iperidrosi – ossia il sudore eccessivo – colpisce un italiano su cento. Questa patologia si distingue in idiopatica o secondaria, quest'ultima è una conseguenza di altre malattie come l'obesità. Dal Policlinico universitario Gemelli di Roma arriva una novità per curare l'iperidrosi. - La camicia che diventa umida, le goccioline che fanno capolino tra i capelli, il palmo appiccicaticcio che ti vien paura a stringere la mano. L'iperidrosi – ossia il sudore eccessivo – colpisce un italiano su cento. Questa patologia si distingue in idiopatica o secondaria, quest'ultima è una conseguenza di altre malattie come l'obesità. Dalarriva

La nuova tecnica Pierluigi Granone direttore dell'Unità di chirurgia toracica spiega: "E' in uso una tecnica modificata in cui il nervo simpatico (quello che manda il comando del sudore) non viene tagliato, ma compresso con l'utilizzo di clip in titanio, graffette che bloccano il messaggio nervoso che induce il sudore".

Il lavoro scientifico di Granone è stato pubblicato sull"European Association for Cardio-Thoracic Surgery.

L'iperidrosi idiopatica è frequentemente localizzata in alcune parti del corpo: mani, piedi, ascelle. Il disturbo si manifesta già nell'infanzia o nell'adolescenza e si protrae per tutta la vita. Granone sottolinea: "Pochi pazienti sanno di essere affetti da questa patologia e frequentemente i familiari tendono a sminuire il problema, non ritenendolo neanche necessario di trattamento".