Under 19 a rischio cancro

Tumore al seno per una donna su 10 11:53 - Il cancro, male del secolo può giungere anche in età adolescenziale e, secondo l'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), sarebbero molti gli under 19 a rischio tumore a causa delle cattive abitudini.

Un diciottenne su sette si ubriaca nei week end. Tra i 15 e i 24 anni un milione e centomila giovani fumano regolarmente, il 23 per cento fino a 24 sigarette al giorno. Sei ragazzi su dieci passano, tra scuola e casa, ben undici ore sulla sedia e sulla poltrona e uno su cinque è completamente sedentario. La sedentarietà ha la diretta conseguenza dell'aumento del peso: il 36 per cento degli adolescenti è sovrappeso, il 15 per cento obeso.

La prevenzione comincia da giovani Sette ragazzi su 10 non sanno che il 40 per cento dei tumori si previene quando si è giovani, con l'adozione di stili di vita più sani. Nel 2012 sono previsti nel nostro Paese circa 364 mila nuovi casi di cancro. Si sta abbassando l'età media di neoplasie molto diffuse, come quelle al seno o il melanoma.