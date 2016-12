Cervello meno elastico con l'alcool

foto Neuroscience Correlati Il "cibo spazzatura" abbassa il Qi dei bimbi

La cannabis rende meno intelligenti 11:54 - Il consumo quotidiano di alcool, anche se moderato, potrebbe essere nefasto per il cervello e la sua plasticità. Questi i risultati di uno studio riportato da Rutgers University, nel New Jersey, e sarà presto pubblicato su Neuroscience.

Lo studio I ricercatori hanno esaminato come un'assunzione da moderata a elevata di alcool altera la produzione dei nuovi neuroni nell'ippocampo dei ratti adulti.

Gli scienziati hanno dato accesso a ratti maschi e femmine a un regime alimentare liquido con il 4 per cento con etanolo o con maltodestrina durante un periodo di due settimane. Le cellule in proliferazione sono state identificate tramite l'impiego di bromodeossiuridina e il numero delle cellule positive alla sostanza nell'ippocampo è stato valutato il giorno seguente il test.

I ratti sono stati sottoposti a un test di abilità motoria o di apprendimento per esaminare gli effetti dell'alcool sulle differenti funzioni. Il regime liquido alcolico non ha alterato in maniera evidente alcuna delle abilità prese in esame, a prescindere dal sesso degli animali.