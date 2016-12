Più rischi di Alzheimer con troppi carboidrati

foto Afp Correlati Più casi di Alzheimer con gli ansiolitici

Le persone anziane che mangiano troppi carboidrati quadruplicano il rischio di sviluppare problemi cognitivi. Gli zuccheri, inoltre giocano un ruolo nel deterioramento cognitivo lieve che è spesso la via d'accesso per l'Alzheimer. Questi i risultati di uno studio condotto dalla Mayo Clinic e pubblicato sul Journal of Alzheimer disease. Assumere maggiori quantità di proteine e grassi potrebbe offrire una certa protezione dal disturbo.

Lo studio La ricerca è stata condotta su più di mille persone dai 70 agli 89 anni ed è stato chiesto loro di fornire informazioni su cosa avevano mangiato nell'anno precedente. Coloro che non hanno mostrato sintomi – 940 volontari – sono passati alla fase successiva dello studio dopo il quarto anno dello studio, 200 di loro ha cominciato a mostrare deterioramento cognitivo lieve, con problemi di memoria, linguaggio, pensiero e giudizio.