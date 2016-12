L'effetto placebo è scritto nel Dna

foto Afp 11:27 - Si tratta dell'alleviazione dei sintomi dopo l'assunzione di una sostanza che si crede possa far bene. In sostanza alcuni pazienti dichiarano di sentirsi meglio dopo aver “bevuto acqua fresca”.

Finora, gli scienziati si sono concentrati sull'aspetto di suggestione psicologica che può essere derivato dalle aspettative del paziente e dall'atteggiamento del medico.

Basi biologiche Lo studio, pubblicato su Plos One, dimostra che le differenze genetiche responsabili delle variazioni nei livelli cerebrali di dopamina aiutano a determinare il grado di risposta al placebo di una persona. Una scoperta importante non solo per le sue implicazioni terapeutiche, ma anche per i ricercatori impegnati nel disegno e nell'esecuzione di trial clinici per determinare l'efficacia di un farmaco.

Possibile prevederlo Kathryn Hall, primo autore dello studio, spiega: "C'erano prove evidenti che il neurotrasmettitore dopamina venisse attivato quando le persone rispondono a un placebo. Con questa nuova ricerca possiamo usare il marcatore genetico di una persona per poter prevedere se questo particolare soggetto risponderà o meno alla terapia inattiva". I ricercatori spiegano che le variazioni messe in luce si concentrano sul gene Comt.