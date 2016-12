Cuore a rischio anche tra i giovani

foto Afp Correlati Un antidepressivo contro l'infarto

Cuore a rischio con la bistecca 11:02 - Sempre più in salita il numero di giovani con patologie cardiovascolari. E' quanto emerso nell'incontro tra i maggiori esperti italiani di medicina cardiovascolare riunitisi a Viareggio.

Ogni anno in Italia si registrano 235 mila decessi per malattie cardiovascolari, una persona ogni quattro minuti subisce un attacco cardiaco e uno su quattro non sopravvive.

Ma ciò che preoccupa maggiormente gli specialisti è l'insorgenza di simili eventi nella popolazione giovanile, Infatti, una percentuale rilevante dei soggetti che annualmente manifestano un attacco cardiaco ha tra i 35 e i 40 anni. - Sempre più in salita il numero di giovani con patologie cardiovascolari. E' quanto emerso nell'incontro tra i maggiori esperti italiani di medicina cardiovascolare riunitisi a Viareggio.Ogni anno in Italia si registranosubisce un attacco cardiaco e uno su quattro non sopravvive.Ma ciò che preoccupa maggiormente gli specialisti è l'insorgenza di simili eventi nella popolazione giovanile, Infatti,dei soggetti che annualmente manifestano un attacco cardiaco

Colpa della droga Stefano Taddei dell'Università di Pisa e direttore del Centro di riferimento regionale per l'ipertensione dice: "Non possiamo e non dobbiamo nascondere l'evidenza dei fatti. I giovani che fanno uso più o meno abituale di droghe, soprattutto cocaina, sono a grave rischio. Coloro che sopravvivono agli eventi cardiovascolari acuti sono destinati a diventare pazienti cronici e la loro qualità di vita è definitivamente compromessa. Oggi abbiamo cure efficaci a disposizione che, però, ricadono significativamente sulle risorse economiche per la spesa sanitaria che attinge dai soldi versati dai contribuenti".