Un reggiseno per scovare il cancro?

Come stai? Te lo dice il gadget 12:34 - Può un reggiseno individuare il cancro? Questa è la promessa del nuovo reggiseno First warning systems, equipaggiato con una serie di sensori inseriti nella coppa in grado di rilevare i cambiamenti di temperatura che, secondo l'azienda, produrrebbe un'impronta termica in grado di allertare i medici sulla presenza di cellule maligne.

Secondo il sito dell'azienda produttrice, i dati generati dal reggiseno sportivo potrebbero predire la presenza del cancro al seno con il 90 per cento di precisione. Le donne lo indossano per dodici ore per giungere a una lettura della temperatura abbastanza stabile e le misurazioni sono elaborate nell'algoritmo dell'azienda che emette il responso.

Per gli esperti ipoteticamente è concepibile che i processi maligni abbiano temperatura diversa rispetto ai tessuti non maligni. Ma la differenza potrebbe non essere così ampia.

Non c'è una perfetta corrispondenza L'idea di utilizzare la termografia per andare a caccia di cellula dalla crescita anomala è già stata utilizzata con un dispositivo che legge la temperatura del tessuto del seno. I tumori mettono in atto un lavoro metabolico che genera calore e questo causa il cambiamento di temperatura. Ma quando questi profili vengono comparati alle mammografie, alle risonanze magnetiche e ai test a ultrasuoni non sempre le rilevazioni corrispondono.