Bimbi più "bravi" se dormono di più

Obeso? Vai peggio a scuola 17:19 - Basta aumentare di mezz'ora il riposo notturno e il bambino si comporta meglio. Lo afferma uno studio della McGill University pubblicato dalla rivista Pediatrics, secondo cui migliorerebbe, oltre alla condotta a scuola, anche il livello dell'attenzione. Invece, se si tagliano trenta minuti di sonno, i bambini sono più propensi a piangere e più frustrati. - Basta aumentare di mezz'ora il riposo notturno e il bambino si comporta meglio. Lo afferma uno studio dellapubblicato dalla rivista, secondo cui migliorerebbe, oltre alla condotta a scuola, anche il livello dell'attenzione. Invece, se si tagliano trenta minuti di sonno, i bambini sono più propensi a piangere e più frustrati.

La ricerca Per lo studio sono stati reclutati 33 bambini tra i sette e gli undici anni, seguiti per due settimane.

Durante la prima è stato monitorato il sonno: in media dormivano circa 9 ore a notte, un po' meno rispetto alle dieci raccomandate dai pediatri. Nella seconda settimana i ragazzini sono stati divisi in due gruppi, uno a cui è stato permesso di dormire un'ora in più e l'altro a cui invece è stato chiesto di tagliare di un'ora il sonno.

Entrambi i gruppi hanno variato le loro abitudini al sonno solo di mezz'ora, quantità sufficiente, però, per vedere gli effetti.

Gli autori scrivono: "I bambini che hanno dormito di più hanno migliorato il loro punteggio in una scala da 0 a 100 che misura l'umore e la stanchezza, passando da un voto medio 50 a 47, mentre gli altri lo hanno peggiorato da 50 a 54".