Latte materno venduto su Facebook

Le balie 2.0 si trovano online: donne inglesi e americane vendendo il latte materno sul web. Le prime al prezzo di una sterlina (circa 1,2 euro) per 30 grammi. Le seconde per la stessa quantità fanno pagare 2 dollari (1,5 euro). Le donatrici utilizzano i forum e le comunità virtuali come Facebook per cercare possibili clienti. L'acquisto di latte materno sul web descritto dalla stampa inglese è una forte tentazione soprattutto per i genitori meno fortunati. E' noto, infatti, che questa sostanza fornisce ai bambini una migliore protezione contro le malattie e le allergie rispetto ai più costosi prodotti artificiali.

Pediatri in allerta I medici inglesi lanciano l'allarme sui rischi di questa pratica: "Le donatrici possono assumere farmaci, droghe o avere malattie infettive come l'Aids o l'epatite. Chi acquista non lo sa".

Secondo Mitch Blair, delegata del Royal College of Pediatrics and Child Health: "Bisogna incoraggiare le donne ad allattare al seno quando possibile perché può dare reali benefici alla salute del bambino. Ma per le mamme che non possono allattare è meglio rivolgersi alle banche ufficiali del latte materno. Più sicure rispetto all'acquisto online".